Kars'ta Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Kars'ta seyir halindeyken alev alan bir hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. Olay, İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

Celal F. idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç, aniden alev almaya başladı. Sürücünün aracı durdurup güvenli bir mesafeye uzaklaştığı öğrenildi. Kısa sürede alevlerin sardığı araç için hemen itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir müdahale gerçekleştirerek yangını kontrol altına aldı. Ancak, yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili detayların araştırıldığı bildirildi.

Kars'ta seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Kars'ta seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.