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Kars'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 1'i Muhtar

Kars'ın Kağızman ilçesindeki silahlı kavgada 1'i muhtar 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:02
Kars'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 1'i Muhtar

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Akçakale köyünde, daha önce aralarında husumet bulunan iki ailenin karşılaşması sonucu silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 1'i muhtar 4 kişi yaralandı.

İki ailenin üyeleri, ilçe merkezindeki Şahindere Mahallesi'nde buluştu. Bu sırada, husumetlilerini takip eden kimliği belirsiz kişilerce silahlarla ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği yaralılar arasında Akçakale köyü muhtarı Mehmet Emin Kağızman ve oğlu Nihat Kağızman, ayrıca Fatih Güneş ve yoldan geçen Ahmet Çiftçi bulundu.

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i muhtar 4 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i muhtar 4 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i muhtar 4 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i muhtar 4 kişi yaralandı.

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