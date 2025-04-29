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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 205 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:07
Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kars'ta, uyuşturucu operasyonu kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Kent merkezi üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, M.K. (37) ve A.F.Ö. (37) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 205,91 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 915 lira suçtan elde edilen gelir ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılar, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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