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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 38,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:09
Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kars'ta Narkotik Operasyonu

Kars'ta yapılan uyuşturucu operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla gerçekleşti. Ekipler, bir ihbar üzerine Kars-Erzurum kara yolunda seyahat eden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Otobüsün şoförü A.K. (37) üzerinde gerçekleştirilen aramada, toplamda 38,10 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Bu önemli bulgu, operasyona dair yeni ipuçlarını da beraberinde getirdi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle bağlantılı olarak, aynı gün uçakla Kars'a gelen E.O. (31) ve R.Y.A. (24) da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, üç şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanan şüpheliler, kentteki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ne denli kararlı bir şekilde sürdüğünün bir göstergesi olarak kaydedildi.

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

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