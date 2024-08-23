Kars'ta Yangın, 400 Balyayı Kül Etti

Kars'ta Yangın Felaketi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleşen yangında, evin bahçesindeki ot balyaları alev alev yandı. Merkez Şehitler Mahallesi'nde bulunan Behçet Polat'a ait bahçede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Yangının Sebebi ve Müdahale

Olay, çiftçilerin çayırlık alanda ot biçerken yangını fark etmesiyle başladı. Sarıkamış Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine hemen olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alarak söndürdü. 400 Balyaya Kayıp

Maalesef, yangın sonucunda 400 balya ot kullanılmaz hale geldi. Yangın esnasında evde olmayan balyaların sahibi Behçet Polat, "Yangın anında evde değildim ve tüm otlarım yandı. Bu durum gerçekten üzücü, yardım bekliyorum." şeklinde konuşarak yardım talebinde bulundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.