Kars'ta Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali 105. Kurtuluş Yılında Hizmete Açıldı

Kars Şehirlerarası Otobüs Terminali törenle açıldı

Kars Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kars Şehirlerarası Otobüs Terminali, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.

Açılış töreni ve konvoy

Yenişehir Mahallesi, Harakani Havalimanı yanında inşa edilen yeni otogarın açılışı için Kars Belediyesi önünde toplanan otobüsler, şehir içinden düzenlenen konvoyla yeni terminale taşındı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kars'tan İstanbul'a hareket eden ilk otobüs yeni terminalden uğurlandı.

Yetkililerin açıklamaları

Kars Valisi Ziya Polat, kent hakkında şunları ifade etti: "Tarihi, kültürü, turizmle beraber bu şehir inşallah yakın zamanda açılacak koridorla belki bir ileri aşamada açılacak Ermenistan sınırıyla daha da önemli bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Bu şehre gelen insan tabii ki çok şükür havaalanımız, tren garımız var, otogarımızın eklenmesiyle insanımızın mutlu gelmesini ve bu şehirde mutlu olmasını, mutlu ayrılmasını istiyoruz."

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın yeni otogarın hayırlı olmasını diledi ve otogarın şehrin yaşamındaki önemine vurgu yaparak, belediye başkanına ve emeği geçenlere teşekkür etti. Çalkın, "Biz de Cumhur İttifakı olarak belediye başkanımızla yaptığı projelerin hepsini destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz." dedi.

Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ise projenin tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, uzun yıllardır beklenen terminalin kendi döneminde hizmete girmesinden gurur duyduklarını belirtti. Senger, konuşmasında terminalin teknik özelliklerini şu sözlerle aktardı: "Yeni otogarımız, toplam 55 bin metrekare alan üzerine kurulmuş, modern ve kapsamlı bir tesis olarak hizmetinize sunulmuştur. 4 bin metrekarelik kapalı alan ile yolcularımızın konforu ve güvenliği ön planda tutulmuştur. Terminalimizde 13 otobüs peronu bulunmakta olup, şehirlerarası ve ilçe otobüsleri için özel alanlar oluşturulmuştur."

Senger ayrıca yeni otogarın sadece ulaşımı kolaylaştırmayacağını, aynı zamanda ekonomik katkı sağlayacağını ve şehrin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri en iyi şekilde sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kurdele kesimi ve protokol

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek terminal resmen hizmete açıldı. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, İl Jandarma Komutanı Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ile bazı protokol üyeleri katıldı.

Yeni otogar, Kars'ın ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayarak kent içi ve şehirlerarası yolculuklarda konfor ve düzen sağlamayı hedefliyor.

Kars Belediyesince yapımı tamamlanan Kars Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde törenle hizmete açıldı. Törende, mehter takımı da yer aldı.