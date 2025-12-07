Kars'ta Yoğun Sis: Uçak Seferleri İptal Edildi

Kars'ta ulaşım sis nedeniyle aksadı

Kars'ta etkili olan yoğun sis ve kar yağışı görüş mesafesini düşürdü ve hem kara hem hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

Hava ulaşımında iptaller ve yönlendirmeler

Yoğun sis sebebiyle Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal edildi. Ayrıca İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçağa yakın şehirlere yönlendirme yapıldı.

Karayolu çalışmaları ve uyarılar

Kars-Göle-Ardahan karayolunda etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Trafik ekipleri ise güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentte özellikle yüksek kesimlerde sisin etkisini sürdürdüğü bildirildi.

KARS'TA ETKİLİ OLAN SİS VE KAR YAĞIŞI GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ.