Kars'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu ile Yakalanan İki Zanlı Tutuklandı

Kars'ta bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan detaylı arama sonucunda, E.Ö. ve A.Ö.'nün üst ve eşyalarında 141,70 gram sentetik uyuşturucu ile 7,2 gram skunk bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla tutuklandı. Olay, Kars'ta uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kars'ta yolcu otobüsünde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kars'ta yolcu otobüsünde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.