Kars'taki Şap Hastalığı Üzerine Aşılamalar Hızlanıyor

Kars'taki Şap Hastalığına Karşı Aşılamalar Hızlanıyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Kars'ta belirtileri görülen şap hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Hızlı bir şekilde aşılamalarımızı tamamlayıp pazarlarımızı açıp normale dönmek istiyoruz" diyen Gümen, beraberindeki ekip ile birlikte kentteki yayla ve köylerde incelemelerde bulundu.

Hastalık ve Aşı Uygulamaları

Gümen, aşılamaların durumu hakkında bilgi verirken, Kurban Bayramı sonrası artan hayvan hareketliliği ile hastalığın yayıldığını belirtti.

"Veteriner hekimlerimiz sahada. Şap enstitümüzde ürettiğimiz aşılarımızı gönderdik ve ücretsiz olarak sahada uyguladık. 4 Temmuz itibarıyla Kars'ta vaka çıkışı oldu ve sahada aşılamalara başlandı." şeklinde konuştu.

Aşılamaların, bazı üreticiler arasında tereddüt yarattığını dile getiren Gümen, aşı uygulaması sonrası bağışıklığın oluşması için 21 günlük bir süre gerektiğini vurguladı. "Aşı yapılan hayvanlarda hastalık görülse bile daha hafif bulgularla atlattığını gözlemledik. O yüzden aşılamayı artırmak için acele etmeliyiz" dedi.

Yetiştiricilere Çağrı

Yetiştiricilere seslenen Gümen, aşılamada yüzde 85'in üzerine çıkmamız gerektiğini ifade etti. 2 Temmuz itibarıyla tüm Kars'ta hayvan hareketlerinin durdurulduğunu ve hayvan pazarlarının kapatıldığını hatırlatan Gümen, bu tedbirin hastalığın hızlı yayılmasının önüne geçmek amacıyla alındığını söyledi.

Gümen, "Hayvan sevk alırken aşı yoksa sevkine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak aşı seviyesinin yükselmesi durumunda hayvan pazarlarının yeniden açılacağını da belirtti.

Gelecek Beklentisi

Gümen, Kars'ta gözlemlerinin olumlu geçtiğini ve hastalığı geçiren hayvanların iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti. "10-15 gün içinde hastalığın sönmesi ve aşılamaların tamamlanmasının ardından hayvanlarımızın pazara sevklerine izin verebileceğiz" dedi.

Sonuç olarak, aşılamaların hızlandırılarak pazarların açılması hedefleniyor.

