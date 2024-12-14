DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.527.627,63 0,53%

Kars Valisi Polat, Kars-Ardahan Karayolunda Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi

Kars Valisi Ziya Polat, Kars-Ardahan karayolunda karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi ve ekipleri kutladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:12
Kars Valisi Polat, Kars-Ardahan Karayolunda Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi

Kars Valisi Polat, Karla Mücadele Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kars Valisi Ziya Polat, kar ve tipi nedeniyle zorlu hava koşullarının etkili olduğu Kars-Ardahan karayolunda karla mücadele çalışmalarını yerinde incelemek üzere harekete geçti. Yoğun kar yağışının etkisiyle, ulaşımda güçlükler yaşanmakta.

Ekiplerin Özverisi Takdir Edildi

Vali Polat, kötü hava şartlarına rağmen karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti. Ekiplerin özverili çalışmaları hakkında bilgi aldı ve onlara bu süreçte gösterdikleri gayretten ötürü teşekkür etti. Polat ayrıca ekipler için kolaylıklar dileyerek bu çalışmaların önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
3
Gürcistan'daki Gudauri Kayak Merkezinde 12 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
4
Kars Valisi Polat, Kars-Ardahan Karayolunda Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi
5
Stratcom Summit'24: Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği
6
Londra'da Binlerce Kişi, Gazzeli Çocuklar İçin Anma Töreni Düzenledi
7
Kassam Tugayları: İsrail, Gazze'deki Esirleri Kasten Bombaladı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak