Kars Valisi Polat, Kars-Ardahan Karayolunda Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi

Kars Valisi Polat, Karla Mücadele Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kars Valisi Ziya Polat, kar ve tipi nedeniyle zorlu hava koşullarının etkili olduğu Kars-Ardahan karayolunda karla mücadele çalışmalarını yerinde incelemek üzere harekete geçti. Yoğun kar yağışının etkisiyle, ulaşımda güçlükler yaşanmakta.

Ekiplerin Özverisi Takdir Edildi

Vali Polat, kötü hava şartlarına rağmen karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti. Ekiplerin özverili çalışmaları hakkında bilgi aldı ve onlara bu süreçte gösterdikleri gayretten ötürü teşekkür etti. Polat ayrıca ekipler için kolaylıklar dileyerek bu çalışmaların önemine dikkat çekti.