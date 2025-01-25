Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Hakkında Son Gelişmeler

Kars ve Ardahan illerinde etkili olan kar yağışı, kış mevsiminin güzel manzaralarını ortaya çıkardı. Kars'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor ve kent merkezi beyaz bir örtü ile kaplandı.

Kars'taki tarihi yapılar, yoğun kar yağışı ile birlikte estetik bir görüntü sundu. Kar yağışının ardından, Kars Belediyesi ekipleri, yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yaparak vatandaşların güvenliğini sağladı.

Akyaka ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Bu duruma bağlı olarak, atlar beyaz örtü ile kaplanan doğada yiyecek bulmakta zorlanıyor. Ayrıca, Çıldır Gölü kıyılarında soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştu.

Ardahan'da Beyaz Manzara

Ardahan ilinde de kar yağışı etkili oldu ve çevre, beyaz örtü ile kaplandı. Karlı ve soğuk havaya rağmen, Çıldır Gölü'ne gelenler, buzla kaplı yüzeyde atlı kızağa binerek yürüyüş yapmanın keyfini çıkardılar.