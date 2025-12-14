Karslı Kadın Girişimci Sunay Kazaklı: 30 Yıllık Terzilik Başarı Hikayesi

El emeğini girişimciliğe dönüştüren bir azim öyküsü

Kars’ta yaşayan Sunay Kazaklı, meslek hayatına terzilikle başlayıp, yıllar içinde örnek bir emek ve azim hikayesine imza attı. İlk çocuğu kız olduğunda ona elbise dikmekle başlayan dikiş serüveni, zamanla mesleki ustalığa ve girişimciliğe dönüştü.

15 yıl boyunca terzilik yapan Kazaklı, Kars’ta başladığı meslek hayatını 5 yıl boyunca Ankara’da sürdürdü. Ardından yeniden Kars’a dönerek hem mesleğini geliştirdi hem de kadın emeğini üretime dönüştürdü.

Elinde bulunan usta öğretici, kalfalık ve ustalık belgeleri ile bilgi ve deneyimini genç kuşaklara aktaran Kazaklı, her yıl 6 öğrenciye staj imkânı sundu. Yıllar içinde işlerini büyüterek; çeyiz, perde, nakış, pike ve piko üzerine hizmet veren bir işletme açtı ve burada da 15 yıl çalışarak toplamda 30 yıllık meslek hayatını tamamladı.

Sunay Kazaklı, çalışmaya olan bağlılığını ve mesleğe duyduğu sevgiyi şöyle dile getirdi: İşimden önce işimin güzel olması önceliğimdi. Geceyi heyecanla sabahı bekleyerek geçirdiğini ve işine aşkla bağlı olduğunu belirtti.

KARSLI KADIN GİRİŞİMCİDEN İLHAM VEREN BAŞARI(KARS-İHA)