Kartal Balıkçı Barınağındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kartal'da bulunan balıkçı barınağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Kartal Su Ürünleri Kooperatifi içerisinde yer alan balıkçı barınakları, henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler içinde kaldı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, 5 iş yerine zarar vererek büyük bir panik yarattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yangına müdahale eden ekipler, yoğun çabalarının ardından yaklaşık bir saatlik çalışma ile alevleri söndürmeyi başardı.

Yangın sonrasında, 5 iş yeri hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kartal'da balıkçı barınağında çıkan ve 5 iş yerinin hasar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

