Kartal’da bir apartmanda balkon çöktü: Balkondaki kadın aşağı düşerek yaralandı

Balkon çökme olayı, İstanbul’un Kartal ilçesindeki Cevizli Mahallesi Saray Caddesi’nde yer alan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın ilk katında yer alan balkon aniden çöktü. Çökmeni yaşandığı esnada balkonda bulunan Ayşe Bulduk isimli kadın ise balkonla birlikte yol indi. Mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, duruma müdahale etti. Sağlık ekipleri, balkonla düşen yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Apartmandaki diğer kişiler ise tedbir amaçlı tahliye edildi, apartman çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca apartmanın altında yer alan iki dükkanın da çökme etkisi ile hasar gördüğü ifade edildi.

Yaşanan olaya tanıklık eden mahalle sakinleri, binanın eski olduğunu bildiklerini ancak bu kadarı beklemediklerini ifade etti. Balkonla birlikte yola düşen kadının çamaşır asmak için balkona çıktığı belirtildi.