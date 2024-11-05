Kartal'da Çöp Sorunu Devam Ediyor

Kartal'da Temizlik Sorunu Sürüyor

Kartal'da DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi sonrasında, temizlik işçilerinin grev eylemi sona erdi. Ancak, ara sokaklarda hâlâ çöplerin toplanmadığı yönünde gelen şikayetler, halk arasında endişe yaratmaya devam ediyor.

Vatandaşların Tepkisi Büyüyor

Soğanlık Yeni Mahalle sakini Ahmet Demir, ana caddelerdeki çöplerin alınmasına rağmen ara sokakların kötü durumda olduğunu belirtti. Demir, "Evlerin önü çöp yığınlarıyla dolu, bazı sokaklara pis koku nedeniyle giremiyoruz. Grev sona erdiyse, çöpler neden alınmıyor?" diye sordu.

Çevredeki Hijyen Problemleri

Mahallelerin ara sokaklarında biriken çöpler, kötü kokuların yayılmasına sebep oldu. Ayrıca, çöplerin yanında yiyecek arayan kediler ve köpekler, çevreye ciddi bir hijyen sorunu oluşturdu.

Sendika Eylemleri ve Sonraki Gelişmeler

Ülke çapında benzer sorunların yaşandığı bir dönemde, Kartal Belediyesi işçileri, DİSK Genel Merkezinin anlaşmayı kabul etmemesi üzerine, 3 Kasım’da iş bırakma eylemi başlattı. Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, yaptığı açıklamada, "Bu sözleşmeyi biz işçilerle hazırladık ve masada imzalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Daha sonra diğer ilçelerdeki sendikalar da grev kararları aldı.