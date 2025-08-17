Kartal'da Devrilen Ağacın Altında Kalan Oyuncu İbrahim Yıldız'ın Tedavisi Sürüyor

Olayın Detayları ve Sağlık Durumu

Kartal'da etkili olan fırtına sırasında meydana gelen kazada, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu İbrahim Yıldız yaralandı. Olay, Orta Mahalle Nur Sokak'ta, yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak isterken devrilen ağacın altında kalmasıyla gerçekleşti.

Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan 27 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Sanat Yaşamı ve Rol Aldığı Yapımlar

İbrahim Yıldız, kariyerinde Muhtesem Yüzyıl, Duy Beni, Bir Zamanlar Kıbrıs, Kuzey Yıldızı, Tek Yürek ve Tombala gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca 2018 yılında gösterime giren savaş ve aksiyon filmi Keşif'te yer aldı.

Yıldız, tiyatro sahnesinde de yer alarak 2019'da sahnelenen Miletos Güzeli ile 2020'deki Ezop adlı oyunların kadrosunda bulunmuştu.

Yetkililer ve sağlık ekipleri, İbrahim Yıldız'ın tedavi sürecini yakından takip ediyor. Gelişmeler doğrultusunda yeni bilgilendirmeler yapılacağı belirtildi.