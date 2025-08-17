DOLAR
40,87 0,09%
EURO
47,82 -0,1%
ALTIN
4.385,95 -0,07%
BITCOIN
4.813.128,05 -0,06%

Kartal'da Devrilen Ağacın Altında Kalan Oyuncu İbrahim Yıldız'ın Tedavisi Sürüyor

Kartal'da fırtında devrilen ağacın altında kalan oyuncu İbrahim Yıldız, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 21:57
Kartal'da Devrilen Ağacın Altında Kalan Oyuncu İbrahim Yıldız'ın Tedavisi Sürüyor

Kartal'da Devrilen Ağacın Altında Kalan Oyuncu İbrahim Yıldız'ın Tedavisi Sürüyor

Olayın Detayları ve Sağlık Durumu

Kartal'da etkili olan fırtına sırasında meydana gelen kazada, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu İbrahim Yıldız yaralandı. Olay, Orta Mahalle Nur Sokak'ta, yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak isterken devrilen ağacın altında kalmasıyla gerçekleşti.

Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan 27 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Sanat Yaşamı ve Rol Aldığı Yapımlar

İbrahim Yıldız, kariyerinde Muhtesem Yüzyıl, Duy Beni, Bir Zamanlar Kıbrıs, Kuzey Yıldızı, Tek Yürek ve Tombala gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca 2018 yılında gösterime giren savaş ve aksiyon filmi Keşif'te yer aldı.

Yıldız, tiyatro sahnesinde de yer alarak 2019'da sahnelenen Miletos Güzeli ile 2020'deki Ezop adlı oyunların kadrosunda bulunmuştu.

Yetkililer ve sağlık ekipleri, İbrahim Yıldız'ın tedavi sürecini yakından takip ediyor. Gelişmeler doğrultusunda yeni bilgilendirmeler yapılacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 'pat pat' ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, 1'i ağır
2
Germencik’te Jandarma'dan İncir ve Zeytin Bahçelerine Hırsızlık Uygulaması
3
Avn: İran'ın veya Başka Bir Ülkenin Lübnan İçişlerine Müdahale Hakkı Yok
4
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
5
İzmir Ödemiş'te Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
7
Mardin Ömerli'de Kaza: Yan Yola Düşen Otomobilde 1 Kişi Öldü, 5 Yaralı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar