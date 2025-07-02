DOLAR
39,8 0,08%
EURO
47,03 0,16%
ALTIN
4.270,86 0,14%
BITCOIN
4.283.845,81 -1,63%

Kartal'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Kartal'da evden hırsızlık yapan 2 zanlı, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 10:21
Kartal'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Kartal'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 18 Haziran tarihinde yaşandı. H.S'nin Atalar Mahallesi'ndeki evinden yaklaşık 493 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin P.U. (38) ve H.S. (18) olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenlenen bir operasyonla zanlıları Başakşehir'de yakaladı.

Yapılan araştırmalarda P.U.'nun toplam 170 suç kaydının bulunduğu, bunlardan 167'sinin evden hırsızlık suçundan olduğu, ayrıca 11 ayrı suçtan arandığı ve 10 farklı ilçede 15 hırsızlık olayının da firari şüphelisi olduğu belirlendi. Diğer şüpheli H.S.'nin ise 14 suç kaydı, 2 aranması ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Ayrıca, zanlıların hırsızlık için binaya girdikleri anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kartal'da bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kartal'da bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gassal Dizisinin Üçüncü Sezon Çekimleri Başladı!
2
Erzurum'da Gıda İşletmeleri İçin Karekod Dönemi Başladı
3
Nemrut Dağı Ziyaretçi Sayısı Artıyor
4
Sümer Ezgü'den Kültür ve Sanat Üzerine Önemli Mesajlar
5
Şanlıurfa'da Trajedi: Otomobil Yayaya Çarptı, Hayatını Kaybetti
6
Yapımcı Ahmet Selim Tuncer, Memleketi Ordu'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İstanbul'da Keneler Zararsız 'Rhipicephalus' Türü Olarak Belirlendi

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!