Kartal'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Kartal'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 18 Haziran tarihinde yaşandı. H.S'nin Atalar Mahallesi'ndeki evinden yaklaşık 493 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin P.U. (38) ve H.S. (18) olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenlenen bir operasyonla zanlıları Başakşehir'de yakaladı.

Yapılan araştırmalarda P.U.'nun toplam 170 suç kaydının bulunduğu, bunlardan 167'sinin evden hırsızlık suçundan olduğu, ayrıca 11 ayrı suçtan arandığı ve 10 farklı ilçede 15 hırsızlık olayının da firari şüphelisi olduğu belirlendi. Diğer şüpheli H.S.'nin ise 14 suç kaydı, 2 aranması ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Ayrıca, zanlıların hırsızlık için binaya girdikleri anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kartal'da bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.