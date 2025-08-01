Kartal'da İş Yerinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Kartal'da Yangın Paniği

Kartal'ın Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yoğun duman oluşumuna sebep oldu.

İhbar ve Müdahale

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte ve alevleri kontrol altına almaya çalışmaktadır.

Yangının çıkış nedeni henüz araştırılmakta olup, olayla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.