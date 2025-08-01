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Kartal'daki Film Stüdyosunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kartal'da bir film stüdyosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 21:23
Kartal'daki Film Stüdyosunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kartal'da bulunan film stüdyosunda yangın paniğe yol açtı. Yangın, Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'nde, henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Alevlerin kısa sürede büyümesi ve yoğun dumanın oluşmasıyla birlikte, bölgeye acil yangın müdahale ekipleri sevk edildi.

Yangına, Kartal, Kadıköy, Pendik, Maltepe, Tuzla, Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinden toplam 27 itfaiye aracı ve 74 personel ile müdahale edildi. Bunun yanı sıra, çevre belediyelerden de su tankeri takviyesi sağlandı.

Olayın yaşandığı bölge polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı ve sağlık görevlileri de hazır bir şekilde bekletildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası itfaiye görevlileri, soğutma çalışmalarına hâlâ devam ediyor.

Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir...

Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir...

Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

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