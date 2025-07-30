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Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi'nde Yenilik: Hareket Analizi Laboratuvarı Açıldı

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde açılan Hareket Analizi Laboratuvarı, yüksek teknoloji ile hastaların hareketlerini analiz ediyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 17:38
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi'nde Yenilik: Hareket Analizi Laboratuvarı Açıldı

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi'nde Hareket Analizi Laboratuvarı Hizmete Girdi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, yüksek teknolojiye sahip yeni bir tesis olan "Hareket Analizi Laboratuvarı"nı açtı. Bu laboratuvar, hastaların fonksiyonel hareketlerini objektif bir biçimde değerlendirmek amacıyla kuruldu.

Türkiye'de Sayılı Merkezler Arasında

Laboratuvar, yürüyüş, denge ve kas aktivitesi gibi fonksiyonel hareketleri sayısal verilerle analiz eden Türkiye'deki sayılı merkezler arasında yer almakta. Bu gelişim sayesinde, hastaların ameliyat gereksinimlerinin belirlenmesi, tedavi planlarının oluşturulması ve iyileşme süreçlerinin bilimsel verilere dayalı olarak takip edilmesi mümkün hale geliyor.

Ayrıca, farklı tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması ile cerrahi gerekliliklerin tespiti de laboratuvarın sunduğu imkanlar arasında bulunuyor. Açılışta konuşan Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Engin Eceviz, hareket analizi laboratuvarının Türkiye'de sınırlı sayıda bulunduğunu belirtti.

Laboratuvarın Yapısı ve İşlevselliği

Eceviz, laboratuvarın iki bölümden oluştuğunu vurgulayarak, "Birinci bölümde ayak basınç ölçümleri alınırken, diğer bölümde ise sabit 8 kamera ve hastaya yerleştirilen sensörlerle hareket verileri toplanıyor," dedi. Bu sistem, hastaların yürüyüş, kas dengesi ve kas kuvvetlerine dair objektif veriler sunmaktadır. Bu sayede, ameliyat gereksinimlerinin daha net bir biçimde değerlendirilmesi sağlanıyor.

Eceviz ayrıca, bilimsel çalışmalar yürütüp dünya literatürüne katkı sunma

İleri Teknoloji Cihazlar

Laboratuvarda bulunan bazı ileri teknoloji cihazları arasında;

  • Üç Boyutlu Yürüme Analizi (Vicon Motion Capture)
  • Yüzeyel Kas Aktivitesi Ölçümleri EMG (Noraxon Wireless EMG)
  • Basınç Dağılım Analizleri Pedobarografi (Zebris FDM)
  • Yüksek Çözünürlüklü Video Analizleri
  • Hareket Algılama ve Farkındalık Ölçümleri (Propriosepsiyon)
  • Kas Kuvveti Ölçümleri (CSMI Cybex İzokinetik Sistem)

Açılışa, hastane yönetimi ile birlikte Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan da katıldı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği bünyesinde kurulan...

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği bünyesinde kurulan "Hareket Analizi Laboratuvarı", yüksek teknolojiye sahip cihazlarla hastaların fonksiyonel hareketlerini objektif analiz edebilecek altyapısıyla hizmete girdi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği bünyesinde kurulan...

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği bünyesinde kurulan "Hareket Analizi Laboratuvarı", yüksek teknolojiye sahip cihazlarla hastaların fonksiyonel hareketlerini objektif analiz edebilecek altyapısıyla hizmete girdi.

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