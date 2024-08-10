Kartal Metem Birlik Sitesi'nin Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Kartal Metem Birlik Sitesi Temel Atma Töreni

İstanbul'un Kartal ilçesinde KİPTAŞ tarafından hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

İmamoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Törende konuşan İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceğini belirtirken, 2036 Olimpiyat Oyunları'na da ev sahipliği yapma hedefinde olduklarını vurguladı. İmamoğlu, Paris'te gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarında İstanbul'u tanıtmak için 4 gün boyunca aktif olarak yer aldıklarını ifade etti.

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Kentsel dönüşüm süreçlerinde kamu bankalarından kredi alamadıklarını belirten İmamoğlu, bu süreçlerin vatandaşın yararına işlemesi gerektiğini belirtti. "Kentsel dönüşümü, sadece bir rant süreci olarak görmüyoruz," dedi. Ayrıca, çalışmaları hakkında KİPTAŞ'ı tebrik etti.

Katılımcılar

Törende, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da yer aldı. Hak sahiplerinin katılımı ile Kartal KİPTAŞ Metem Birlik Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.