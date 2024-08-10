Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kartal Metem Birlik Sitesi'nin Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Kartal'da KİPTAŞ öncülüğünde kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı. İmamoğlu, İstanbul'un geleceğine dair hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:56
Kartal Metem Birlik Sitesi'nin Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Kartal Metem Birlik Sitesi Temel Atma Töreni

İstanbul'un Kartal ilçesinde KİPTAŞ tarafından hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

İmamoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Törende konuşan İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceğini belirtirken, 2036 Olimpiyat Oyunları'na da ev sahipliği yapma hedefinde olduklarını vurguladı. İmamoğlu, Paris'te gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarında İstanbul'u tanıtmak için 4 gün boyunca aktif olarak yer aldıklarını ifade etti.

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Kentsel dönüşüm süreçlerinde kamu bankalarından kredi alamadıklarını belirten İmamoğlu, bu süreçlerin vatandaşın yararına işlemesi gerektiğini belirtti. "Kentsel dönüşümü, sadece bir rant süreci olarak görmüyoruz," dedi. Ayrıca, çalışmaları hakkında KİPTAŞ'ı tebrik etti.

Katılımcılar

Törende, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da yer aldı. Hak sahiplerinin katılımı ile Kartal KİPTAŞ Metem Birlik Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma...

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma...

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma...

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma...

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma...

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma...

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma...

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma...

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma...

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu törende konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı