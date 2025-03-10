Kartalkaya'da Kayak Merkezleri Arasında En Fazla Kar Kalınlığı Ölçüldü

Kartalkaya'da 158 Santimetre Kar Kalınlığı

Kayak tutkunları için heyecan verici bir haber; Kartalkaya, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip yer olarak 158 santimetre ile öne çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekilde sıralanıyor:

Kartalkaya: 158 cm

Palandöken: 145 cm

Nemrut: 138 cm

Ergan: 122 cm

Konaklı: 108 cm

Sarıkamış: 102 cm

Uludağ: 100 cm

Hakkari: 81 cm

Çambaşı: 74 cm

Kartepe: 73 cm

Zigana: 73 cm

Erciyes: 70 cm

Mersivan: 69 cm

Hesarek: 67 cm

Davraz: 47 cm

Kop Dağı: 45 cm

Yıldız: 45 cm

Yalnızçam: 40 cm

Akdağ: 30 cm

Kandilli: 22 cm

Gevaş Abalı: 19 cm

Küpkıran: 15 cm

Murat Dağı: 8 cm

Kayak Merkezlerinde Hava Durumu

Kayak merkezlerinde hava durumu da kayak severler için oldukça önemli. İşte bazı kayak merkezlerinde önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu:

Kartalkaya: Çok Bulutlu, -3/12°C

Çok Bulutlu, -3/12°C Palandöken: Az Bulutlu, -3/4°C

Az Bulutlu, -3/4°C Nemrut: Az Bulutlu, -1/3°C

Az Bulutlu, -1/3°C Ergan: Az Bulutlu, 0/6°C

Az Bulutlu, 0/6°C Konaklı: Az Bulutlu, -3/4°C

Az Bulutlu, -3/4°C Uludağ: Az Bulutlu, -4/4°C

Az Bulutlu, -4/4°C Sarıkamış: Az Bulutlu, -5/6°C

Az Bulutlu, -5/6°C Hakkari: Az Bulutlu, -8/3°C

Az Bulutlu, -8/3°C Çambaşı: Az Bulutlu, -2/10°C

Az Bulutlu, -2/10°C Zigana: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, 12/19°C

Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, 12/19°C Kartepe: Parçalı Bulutlu, 8/19°C

Parçalı Bulutlu, 8/19°C Erciyes: Az Bulutlu, 0/10°C

Az Bulutlu, 0/10°C Mersivan: Az Bulutlu, 5/13°C

Az Bulutlu, 5/13°C Davraz: Sıfır, 9°C

Sıfır, 9°C Yıldız: Az Bulutlu, 2/11°C

Az Bulutlu, 2/11°C Kop Dağı: Az Bulutlu, 0/6°C

Az Bulutlu, 0/6°C Yalnızçam: Az Bulutlu, -1/27°C

Az Bulutlu, -1/27°C Akdağ: Az Bulutlu, 6/13°C

Az Bulutlu, 6/13°C Kandilli: Az Bulutlu, 2/2°C

Az Bulutlu, 2/2°C Gevaş Abalı: Az Bulutlu, 1/8°C

Az Bulutlu, 1/8°C Küpkıran: Az Bulutlu, 1/15°C

Az Bulutlu, 1/15°C Murat Dağı: Az Bulutlu, 0/8°C

Kayak tutkunları, bu rakamlar ve hava durumu ile birlikte kış sporlarının tadını çıkarabilirler.