Kartalkaya'da Kayak Merkezleri Arasında En Fazla Kar Kalınlığı Ölçüldü

Kartalkaya'da 158 Santimetre Kar Kalınlığı
Kayak tutkunları için heyecan verici bir haber; Kartalkaya, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip yer olarak 158 santimetre ile öne çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekilde sıralanıyor:
- Kartalkaya: 158 cm
- Palandöken: 145 cm
- Nemrut: 138 cm
- Ergan: 122 cm
- Konaklı: 108 cm
- Sarıkamış: 102 cm
- Uludağ: 100 cm
- Hakkari: 81 cm
- Çambaşı: 74 cm
- Kartepe: 73 cm
- Zigana: 73 cm
- Erciyes: 70 cm
- Mersivan: 69 cm
- Hesarek: 67 cm
- Davraz: 47 cm
- Kop Dağı: 45 cm
- Yıldız: 45 cm
- Yalnızçam: 40 cm
- Akdağ: 30 cm
- Kandilli: 22 cm
- Gevaş Abalı: 19 cm
- Küpkıran: 15 cm
- Murat Dağı: 8 cm
Kayak Merkezlerinde Hava Durumu
Kayak merkezlerinde hava durumu da kayak severler için oldukça önemli. İşte bazı kayak merkezlerinde önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu:
- Kartalkaya: Çok Bulutlu, -3/12°C
- Palandöken: Az Bulutlu, -3/4°C
- Nemrut: Az Bulutlu, -1/3°C
- Ergan: Az Bulutlu, 0/6°C
- Konaklı: Az Bulutlu, -3/4°C
- Uludağ: Az Bulutlu, -4/4°C
- Sarıkamış: Az Bulutlu, -5/6°C
- Hakkari: Az Bulutlu, -8/3°C
- Çambaşı: Az Bulutlu, -2/10°C
- Zigana: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, 12/19°C
- Kartepe: Parçalı Bulutlu, 8/19°C
- Erciyes: Az Bulutlu, 0/10°C
- Mersivan: Az Bulutlu, 5/13°C
- Davraz: Sıfır, 9°C
- Yıldız: Az Bulutlu, 2/11°C
- Kop Dağı: Az Bulutlu, 0/6°C
- Yalnızçam: Az Bulutlu, -1/27°C
- Akdağ: Az Bulutlu, 6/13°C
- Kandilli: Az Bulutlu, 2/2°C
- Gevaş Abalı: Az Bulutlu, 1/8°C
- Küpkıran: Az Bulutlu, 1/15°C
- Murat Dağı: Az Bulutlu, 0/8°C
Kayak tutkunları, bu rakamlar ve hava durumu ile birlikte kış sporlarının tadını çıkarabilirler.