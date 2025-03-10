Kartalkaya'da Kayak Merkezleri Arasında En Fazla Kar Kalınlığı Ölçüldü

Kartalkaya, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip yer olarak 158 santimetreyle öne çıktı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:08
Kartalkaya'da Kayak Merkezleri Arasında En Fazla Kar Kalınlığı Ölçüldü

Kartalkaya'da 158 Santimetre Kar Kalınlığı

Kayak tutkunları için heyecan verici bir haber; Kartalkaya, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip yer olarak 158 santimetre ile öne çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekilde sıralanıyor:

  • Kartalkaya: 158 cm
  • Palandöken: 145 cm
  • Nemrut: 138 cm
  • Ergan: 122 cm
  • Konaklı: 108 cm
  • Sarıkamış: 102 cm
  • Uludağ: 100 cm
  • Hakkari: 81 cm
  • Çambaşı: 74 cm
  • Kartepe: 73 cm
  • Zigana: 73 cm
  • Erciyes: 70 cm
  • Mersivan: 69 cm
  • Hesarek: 67 cm
  • Davraz: 47 cm
  • Kop Dağı: 45 cm
  • Yıldız: 45 cm
  • Yalnızçam: 40 cm
  • Akdağ: 30 cm
  • Kandilli: 22 cm
  • Gevaş Abalı: 19 cm
  • Küpkıran: 15 cm
  • Murat Dağı: 8 cm

Kayak Merkezlerinde Hava Durumu

Kayak merkezlerinde hava durumu da kayak severler için oldukça önemli. İşte bazı kayak merkezlerinde önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu:

  • Kartalkaya: Çok Bulutlu, -3/12°C
  • Palandöken: Az Bulutlu, -3/4°C
  • Nemrut: Az Bulutlu, -1/3°C
  • Ergan: Az Bulutlu, 0/6°C
  • Konaklı: Az Bulutlu, -3/4°C
  • Uludağ: Az Bulutlu, -4/4°C
  • Sarıkamış: Az Bulutlu, -5/6°C
  • Hakkari: Az Bulutlu, -8/3°C
  • Çambaşı: Az Bulutlu, -2/10°C
  • Zigana: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, 12/19°C
  • Kartepe: Parçalı Bulutlu, 8/19°C
  • Erciyes: Az Bulutlu, 0/10°C
  • Mersivan: Az Bulutlu, 5/13°C
  • Davraz: Sıfır, 9°C
  • Yıldız: Az Bulutlu, 2/11°C
  • Kop Dağı: Az Bulutlu, 0/6°C
  • Yalnızçam: Az Bulutlu, -1/27°C
  • Akdağ: Az Bulutlu, 6/13°C
  • Kandilli: Az Bulutlu, 2/2°C
  • Gevaş Abalı: Az Bulutlu, 1/8°C
  • Küpkıran: Az Bulutlu, 1/15°C
  • Murat Dağı: Az Bulutlu, 0/8°C

Kayak tutkunları, bu rakamlar ve hava durumu ile birlikte kış sporlarının tadını çıkarabilirler.

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