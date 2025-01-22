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Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de Yangın Yangın Söndürme ve Kurtarma İşlemleri Tamamlandı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangın sonrası arama kurtarma ve soğutma işlemleri başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:44
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de Yangın Yangın Söndürme ve Kurtarma İşlemleri Tamamlandı

Yangın Söndürme ve Kurtarma Operasyonları Başarıyla Sonuçlandı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de gerçekleşen yangın sonrası arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı. Yangın, dün sabaha karşı saat 03:27'de başlamıştı.

Olayın ilk ihbarı alındıktan sonra, itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından geniş çaplı müdahale başlatıldı.

Yangına müdahale başlandığı andan itibaren yaklaşık 36 saat süren çabaların ardından, arama kurtarma ve soğutma işlemleri başarıyla sonuçlandı. JAK ekipleri, otelin içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti için çalışmalarına devam ediyor.

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