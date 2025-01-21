Kartalkaya'daki Yangın: İçişleri Bakanı Yerlikaya 9 Gözaltı Açıklaması Yaptı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangının ardından yapılan operasyonlar neticesinde 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltılar ve Sonrasındaki Süreç

Bakan Yerlikaya, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirterek, olayda sorumluluğu bulunan tüm kişilerin gerekli işlemlere tabi tutulacağını ifade etti. Yangının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Yangın olayında can kaybı yaşanmazken, otelin bazı bölümlerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Olay, güvenlik kamerası kayıtları ve tanık ifadeleri ile incelenecek.