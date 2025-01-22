Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Aile Ankara'da Defnedildi

Kartalkaya'daki Otel Yangını Acısı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden Yılmaz Sarıtaş (50) ile çocukları Nehir (15) ve Doruk (13), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni

Yılmaz Sarıtaş ve çocukları için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailenin yakınları, baba ile çocukların arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze Namazı ve Defin

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, cenazeler Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yangında hayatını kaybeden aile, sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Yılmaz Sarıtaş ile çocukları Nehir ve Doruk Sarıtaş, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sarıtaş'ın yakınları, törende üzüntü yaşadı.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Yılmaz Sarıtaş ile çocukları Nehir ve Doruk Sarıtaş, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sarıtaş'ın yakınları, törende üzüntü yaşadı.