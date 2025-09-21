Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını kurbanları sporla anıldı

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler spor etkinliğiyle anıldı

Aladağ'da anma ve spor buluşması

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitirenlerin aileleri, yakınlarını anmak için Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi. Ailelerin kurduğu Başka Canımız Yok Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte bisiklet, koşu ve yürüyüş yarışları yapıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup hatıra fotoğrafı çekildi.

Yetkililerin hedefi: Geleneksel organizasyon

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, yarışların startını verdiği konuşmasında etkinliğin her yıl tekrarlanmasını istediğini söyledi. Güler, Kartalkaya'daki yangının izlerini sporun birleştirici gücüyle hafifletmek ve anıları yaşatmak istediklerini vurguladı. Ayrıca bu organizasyonun ilerleyen yıllarda federasyonlarla ortak yarışlara dönüşmesini amaçladıklarını belirtti.

Ailelerin duyguları ve anma gerekçesi

Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının üzerinden tam 8 ay geçtiğini ve bugün 21 Eylül itibarıyla Bolu'da yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Kotan, ailelerin platform altında toplandığını ve etkinliğin spor ve hareket ayağı olduğunu anlattı. Birçok kaybın sporla ilgili olduğunu öğrendiklerini, bu yüzden sevdiklerini doğanın içinde anmak istediklerini ifade etti.

Eren Bağcı'nın babası Eray Bağcı ise etkinliğe 300'den fazla kişinin katılmasının beklendiğini, yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi doğa etkinlikleriyle anma gerçekleştirdiklerini belirtti. Bağcı, bunun ilk organizasyon olduğunu fakat bunu geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini ve seçilen lokasyonun kaybedilen yakınlara yakın olma isteğiyle belirlendiğini söyledi.

Dava süreci hakkında ailelerin değerlendirmesi

Bağcı, otel yangını davasına ilişkin olarak yarın ikinci duruşmanın görüleceğini hatırlattı. Savcılığın mütalaasına dair kişisel görüşünü paylaşan Bağcı, mütalaada eksiklikler olduğunu düşündüğünü, bazı şirket yönetim kurulu üyelerinin davada hazır olmaması ve ilgili kişilerin olası kastla yargılanmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından sorumluların bir gün duruşmada olacağından emin olduğunu belirtti.

Uluslararası ailelerden destek

Yangında ölen Doruk, Nehir ve Yılmaz Sarıtaş'ı temsilen etkinliğe katıldıklarını söyleyen Valeria Parygina, yakınlarının o gün vefat ettiğini, ellerinden geleni yaptıklarını ve bugün koşuya katılarak destek verdiklerini anlattı. Parygina, ilk duruşmada da ailelerin yanında olduklarını, gözyaşlarını paylaştıklarını ve elimizden başka bir şey gelmediğini ifade etti.

