Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını kurbanları sporla anıldı

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında ölenler, Başka Canımız Yok Platformu tarafından düzenlenen doğa ve spor etkinliğiyle Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde anıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 14:04
Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını kurbanları sporla anıldı

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler spor etkinliğiyle anıldı

Aladağ'da anma ve spor buluşması

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitirenlerin aileleri, yakınlarını anmak için Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi. Ailelerin kurduğu Başka Canımız Yok Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte bisiklet, koşu ve yürüyüş yarışları yapıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup hatıra fotoğrafı çekildi.

Yetkililerin hedefi: Geleneksel organizasyon

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, yarışların startını verdiği konuşmasında etkinliğin her yıl tekrarlanmasını istediğini söyledi. Güler, Kartalkaya'daki yangının izlerini sporun birleştirici gücüyle hafifletmek ve anıları yaşatmak istediklerini vurguladı. Ayrıca bu organizasyonun ilerleyen yıllarda federasyonlarla ortak yarışlara dönüşmesini amaçladıklarını belirtti.

Ailelerin duyguları ve anma gerekçesi

Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının üzerinden tam 8 ay geçtiğini ve bugün 21 Eylül itibarıyla Bolu'da yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Kotan, ailelerin platform altında toplandığını ve etkinliğin spor ve hareket ayağı olduğunu anlattı. Birçok kaybın sporla ilgili olduğunu öğrendiklerini, bu yüzden sevdiklerini doğanın içinde anmak istediklerini ifade etti.

Eren Bağcı'nın babası Eray Bağcı ise etkinliğe 300'den fazla kişinin katılmasının beklendiğini, yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi doğa etkinlikleriyle anma gerçekleştirdiklerini belirtti. Bağcı, bunun ilk organizasyon olduğunu fakat bunu geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini ve seçilen lokasyonun kaybedilen yakınlara yakın olma isteğiyle belirlendiğini söyledi.

Dava süreci hakkında ailelerin değerlendirmesi

Bağcı, otel yangını davasına ilişkin olarak yarın ikinci duruşmanın görüleceğini hatırlattı. Savcılığın mütalaasına dair kişisel görüşünü paylaşan Bağcı, mütalaada eksiklikler olduğunu düşündüğünü, bazı şirket yönetim kurulu üyelerinin davada hazır olmaması ve ilgili kişilerin olası kastla yargılanmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından sorumluların bir gün duruşmada olacağından emin olduğunu belirtti.

Uluslararası ailelerden destek

Yangında ölen Doruk, Nehir ve Yılmaz Sarıtaş'ı temsilen etkinliğe katıldıklarını söyleyen Valeria Parygina, yakınlarının o gün vefat ettiğini, ellerinden geleni yaptıklarını ve bugün koşuya katılarak destek verdiklerini anlattı. Parygina, ilk duruşmada da ailelerin yanında olduklarını, gözyaşlarını paylaştıklarını ve elimizden başka bir şey gelmediğini ifade etti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında yaşamını...

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında yaşamını yitirenlerin aileleri, Kartalkaya'nın eteklerinde yer alan Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenledikleri spor etkinliğiyle yakınlarını andı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında yaşamını...

İLGİLİ HABERLER

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Rimini'deki TTG Turizm Fuarından Dışlandı
2
Bakan Tekin: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile Anadolu İrfanı Müfredata Girdi
3
Samsun Alaçam'da Samanlık Yangını Söndürüldü
4
Hayati Yazıcı'dan Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Trump'ın Adamı' İftirasi
5
İyilikhane Çocuk Derneği Kermes Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak
6
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65.283'e Yükseldi
7
Cevdet Yılmaz TEKNOFEST'te: Teknoloji, Bağımsızlık ve Ekonomik Dönüşüm

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü