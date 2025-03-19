Kartalkaya Kayak Merkezi Yangın Komisyonu Toplanamadı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın Araştırma Komisyonu Toplanamadı

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınını araştırma komisyonu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için toplanamadı. Komisyonun Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, toplantının başında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeter Sayı Sorunu

Komisyon Başkanı Selami Altınok, üç akademisyenin değerli çalışmalarını paylaşmak üzere komisyona geldiğini, ancak toplantının gerçekleştirilebilmesi için yeter sayı olmasının şart olduğunu vurguladı. Altınok, "Şu an itibarıyla yeter sayımız yok. Hocalarımızı daha sonraki bir tarihte tekrar dinleyebilmeyi umut ediyorum." dedi.

Olayın önemi doğrultusunda, komisyonun en kısa sürede gerekli sayıyı bulup toplanması, yangınla ilgili yapılacak araştırmalar için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.