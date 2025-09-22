Kartalkaya Otel Yangını Davası Yarın Devam Edecek

Boluda görülen duruşmada, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin davada sanık savunmaları sürdü. Dosyada 19'u tutuklu 32 sanık bulunuyor.

Duruşmada öne çıkan savunmalar ve tartışmalar

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşması, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda yapıldı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yaralananlar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Taraflara, celse arasında gelen belgeler ve bazı müştekiler hakkında hazırlanan iddianamenin dosyayla birleştirilmesine ilişkin söz verildi.

Tutuksuz sanık Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi İsmail Karagöz önceki savunmasının aynen geçerli olduğunu söyledi. Tutuklu sanık otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir de Grand Kartal Otel'de değil, Gazelle Otel'deki merkez muhasebe ofisinde çalıştığını belirterek önceki savunmasını tekrarladı.

Tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı Kübra Demir, Gazelle Otel'de çalışan personele eğitim verdiğini, Grand Kartal Otel'e gitmediğini savundu. Avukat Yüksel Gültekin'in, "Yazınızla, imzanızla Grand Kartal Otel personeline eğitim verdiğinize ilişkin tutanak var. Siz bu defterleri hiç eğitim vermeden mi doldurdunuz yoksa otele gidip mi doldurdunuz? Yoksa eğitimi hiç vermediniz mi?" sorusu üzerine Demir, "Gazelle Otel'de Grand Kartal Otel'e çıkacak personele eğitim verdim." yanıtını verdi.

Muhasebe görevlisi tutuksuz sanık Mehmet Salun önceki savunmasını yineledi. Mahkeme başkanının, otel çalışanlarına yazdığı mesajı sorması üzerine Salun, mesajlarla kimseyi etkileme amacında olmadığını belirtti. Mesajlar okununca müşteki avukatları, tanıkları yönlendirme ve delil karartma şüphesiyle Salun'un tutuklanmasını talep etti.

Tutuklu sanık eski İl Özel İdare Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel otelin denetim yetki ve sorumluluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu savundu. Tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli de önceki ifadesini tekrarladı.

Otel resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin ve mutfak personeli Reşat Bölük de önceki savunmalarını yineledi.

Tutuklu sanık İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, yangın güvenliği raporunun talebe bağlı iptal edilmesine ilişkin örnekler olduğunu, bazı iptal kararlarında gerekçe yazıldığını bazılarında yazılmadığını anlattı. Coşkun, iptal işleminin talebe bağlı ve hukuki bir işlem olduğunu, talimat almadığını ve talimat vermediğini söyledi. Coşkun, "İptal dilekçesinin talep edildiği, iptal dilekçesinin onaylandığı ve 'White Fox' isimli kafenin denetiminin yapıldığı tarihlerde izinli olduğumu tekrar ifade ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener denetim formunu görmediğini, görmediği bir eksikliğin risk analizini yapmasının mümkün olmadığını öne sürdü. Avukat Yüksel Gültekin'in, "Öncelikle hocama verdiği ders için teşekkür ediyoruz." sözleri üzerine sanık müdafisi tepki gösterdi. Gültekin bunun üzerine, "Oturun yerinize, biz buraya ders dinlemeye gelmedik. Denetim görevlerini yerine getirselerdi ölmeyeceklerdi, vicdansızlar." diye konuştu.

Gültekin'in, "Sen talimat almadan bu kararı veremezsin. Bu talimatı nereden aldınız, ne karşılığı aldınız?" sorusuna Gülener, "Görevim gereği hiç kimseden talimat almadım. Zaten üst düzey yöneticiyim. Hayatın olağan akışı içerisinde gelen dilekçeydi." yanıtını verdi. Gülener, kürsüde "Halamın oğlu." şeklinde akrabalık bilgisini de söyledi.

Tutuklu itfaiye eri İrfan Acar, Coşkun'un kendisine başvurunun yanlış yapıldığını söyledikten sonra iptal dilekçesinin geldiğini, daha önce de benzer işlemler yapıldığını, iptal dilekçesinin verilen görevler doğrultusunda işlendiğini anlattı. Acar, "Bildirim yapılması zorunlu değildir. Rapor oluşmamıştır, oluşmayan raporu bildirmem beklenemez." dedi.

Müşteki avukatları, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları yetkililerinin dosyaya dahil edilmesini ve cumhuriyet savcısının ek iddianame düzenleyip mahkemede birleştirmesini talep etti. Savunmalarda, bazı sanıklar Gazelle Otel'de çalıştıklarını, elektrik ve teknik işlemlerle ilgilenmediklerini belirtti.

Sanık teknik personel şefi Tahsin Pekcan'ın müdafiinin çıkar çatışması iddiasıyla değiştirilmesi talebi üzerine cumhuriyet savcısı yeni avukat atanmasını istedi. Mahkeme, menfaat çatışması ihtimaline karşı Pekcan'a başka bir müdafi atanmasına karar verdi. Duruşma sanık beyanlarıyla devam etti; Otel Müdürü Zeki Yılmaz önceki beyanlarını yineledi. Yılmaz, "Emir Aras sana alarmı çalman için talimat verdi mi?" sorusuna, "Emir beyi aradım ama karşı taraftan cevap alamadım." diye yanıt verdi ve yangın sonrası kimseye alarm çaldırılması yönünde talimat vermediğini söyledi.

Duruşma heyeti ara kararı sonrası duruşmaya yarın sabaha kadar ara verildi.

TBMM Araştırma Komisyonu üyesinin açıklaması

TBMM Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, duruşma arasında gazetecilere yaptığı açıklamada salon içinde bazen aileleri incitecek konuşmalara şahit olduklarını söyledi. Köksal, komisyon olarak davanın sonuna kadar takipçi olacaklarını ve ailelerin yanında yer aldıklarını belirterek, "Sonuç raporu yayınlanmadı ancak ayrıntılı şekilde her komisyon toplantısında biz bunları inceledik, süreçlerin takipçisi olduk. Bugün de ikinci davanın başlamasıyla tekrar bu acılar tazelendi. İnşallah sorumluların suçluların cezasını aldığı bir süreçle tamamlarız." dedi.

Köksal, sürecin başından beri olayı takip eden ve kamuoyunu bilgilendiren basın mensuplarına da teşekkür ederek, ailelerin bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

