Kartalkaya Otel Yangını: Denetim Firması Yetkilisi Adliyeye Sevk Edildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın Soruşturmasında Gelişmeler

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yangına dair İstanbul'da gözaltına alınan denetim firması yetkilisi Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Ali A. Adliye Yolunda

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Ocak 2023'te çıkan yangın hakkında başlatılan soruşturmada, FQC Global Danışmanlık A.Ş. yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ekiplerinin yaptığı işlemler tamamlandıktan sonra zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Ali A'nın savcılıkta sorgusu devam ediyor.

Otel Sahibi İfadesini Verdi

Yangının ardından otel sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile her yıl denetim sözleşmesi yaptıklarını belirtti. Ergül, "Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar." şeklinde beyanatta bulundu.

Tutuklamalar ve Gözaltılar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, otel sahipleri ve yöneticileri dahil toplam 19 şüpheli tutuklandı. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.