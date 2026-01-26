Kartepe Belediyesi Cenaze Hizmetleri Binasını Genişletiyor

Yenileme ve kapasite artışıyla hizmet güçlendiriliyor

Kartepe Belediyesi, cenaze hizmetleri binasında yenileme ve genişletme çalışması başlattı.

İlçenin gelişen yapısı ve artan nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak yürütülen proje kapsamında mevcut binada kapsamlı bir kapasite artırımına gidildi.

Projede binaya yeni bir kat eklenerek fiziksel kullanım alanı iki katına çıkarıldı. Yapılan düzenlemelerle, hem hizmet kapasitesi artırıldı hem de mekânların kullanımı daha fonksiyonel hale getirildi.

Yenileme çalışmalarında, cenaze yakınlarının ibadet ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla bay ve bayanlar için ayrı girişleri bulunan mescitler oluşturuldu. Bu düzenleme, hem mahremiyet hem de konfor açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Modernize edilen binanın, çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içinde yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. Belediye yetkilileri, projenin ilçeye daha düzenli ve etkin bir cenaze hizmeti sunmayı amaçladığını belirtti.

