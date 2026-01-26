Kartepe Belediyesi Cenaze Hizmetleri Binasını Genişletiyor

Kartepe Belediyesi, cenaze hizmetleri binasını yenileyip bir kat ekleyerek kullanım alanını iki katına çıkardı; mescitler ve modernizasyon tamamlanıyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:26
Kartepe Belediyesi Cenaze Hizmetleri Binasını Genişletiyor

Kartepe Belediyesi Cenaze Hizmetleri Binasını Genişletiyor

Yenileme ve kapasite artışıyla hizmet güçlendiriliyor

Kartepe Belediyesi, cenaze hizmetleri binasında yenileme ve genişletme çalışması başlattı.

İlçenin gelişen yapısı ve artan nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak yürütülen proje kapsamında mevcut binada kapsamlı bir kapasite artırımına gidildi.

Projede binaya yeni bir kat eklenerek fiziksel kullanım alanı iki katına çıkarıldı. Yapılan düzenlemelerle, hem hizmet kapasitesi artırıldı hem de mekânların kullanımı daha fonksiyonel hale getirildi.

Yenileme çalışmalarında, cenaze yakınlarının ibadet ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla bay ve bayanlar için ayrı girişleri bulunan mescitler oluşturuldu. Bu düzenleme, hem mahremiyet hem de konfor açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Modernize edilen binanın, çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içinde yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. Belediye yetkilileri, projenin ilçeye daha düzenli ve etkin bir cenaze hizmeti sunmayı amaçladığını belirtti.

KARTEPE BELEDİYESİ, CENAZE HİZMETLERİ BİNASI'NDA YENİLEME VE GENİŞLETME ÇALIŞMASI...

KARTEPE BELEDİYESİ, CENAZE HİZMETLERİ BİNASI'NDA YENİLEME VE GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

KARTEPE BELEDİYESİ, CENAZE HİZMETLERİ BİNASI'NDA YENİLEME VE GENİŞLETME ÇALIŞMASI...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de KETEM Servisleriyle Kadınlara Ücretsiz Kanser Taraması
2
Sürüden Ayrılan Penguen Viral Oldu: Belediyelerden Gülümseten Paylaşımlar
3
Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açıldı
4
MSÜ 2026 Başvuruları İçin Son 3 Gün: 29 Ocak'a Kadar
5
Wadephul’un Letonya ve İsveç Ziyareti Buzlanma Nedeniyle Aksadı
6
Adem Şahin Yeniden Başkan: Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nda Güven Tazeledi
7
Muğla'da Yapay Zeka ve Bilişim Kış Kampı Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları