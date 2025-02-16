Kartepe'de Hafta Sonu Kış Tatili Yoğunluğu

Kartepe, kış tatili nedeniyle yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Kayak merkezinde sis ve araç kuyrukları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:17
Kartepe'de Hafta Sonu Kış Tatili Yoğunluğu

Kartepe'de Kış Tatili Yoğunluğu

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Kartepe, hafta sonu tatili dolayısıyla yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Yağışlı havanın ve yer yer yoğun sisin etkili olduğu Kartepe Kayak Merkezi'ne giden yolda trafik tıkanmaları yaşanırken, araç kuyrukları oluştu.

Yoğun doluluk sebebiyle yol üzerindeki bazı mesire yerlerine girişler durduruldu. Bazı ziyaretçiler geri dönmeyi tercih ederken, diğerleri araçlarını yol kenarına park ederek ağaçlık alanlarda piknik yapmayı seçti.

Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 95 santimetreye ulaştığı belirtildi. Tüm pistlerin kayakseverler için açık olduğu kayak merkezinde, tatilciler keyifli zaman geçirdi.

Kuzuyayla Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayan Kartepe teleferiğine de yoğun ilgi gösterildi. Derbent istasyonundan teleferiğe binenler, karlı yamaçların muhteşem manzarası eşliğinde zirveye ulaştı.

Çoğunluğu il dışından gelen ailelerin tercih ettiği Kartepe'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kızak pistinde kayak yapıldı ve kar topu oyunları düzenlendi.

Ziyaretçilerden Mustafa Çelik, "Akraba ziyareti için Bartın'dan İstanbul'a geldim. Hafta sonu kar keyfi yaşamak için ailece Kartepe'ye çıktık," dedi. Piknik yapıp kar topu oynadıklarını ifade eden Çelik, çocuklarının Kuzuyayla'yı çok beğendiğini aktardı.

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk...

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk...

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

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