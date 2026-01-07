Kartepe'de The Green Park Otel mühürlendi: 33 eksiklik tespit edildi

Kartepe'de The Green Park Otel mühürlendi

Mevzuata aykırı eksikler nedeniyle tesis faaliyetten men edildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren The Green Park Otel hakkında yapılan denetimler sonucunda, mevzuata aykırı eksikliklerin giderilmemesi sebebiyle daha önce iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Zabıta ekiplerinin yürüttüğü son kontrolde otel mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Yapılan incelemede, otelde toplam 33 eksiklik tespit edildi. Denetimde, yangın güvenliği açısından kritik önemde olan dış yangın merdiveninin bulunmadığı belirlendi ve eksikliklerin tutanak altına alındığı kaydedildi.

Olayın arka planında, 21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından Türkiye genelinde konaklama tesislerine yönelik denetimlerin sıkılaştırılması yer alıyor. Bu süreçte Kartepe’de bulunan The Green Park Otel de kapsamlı incelemeye alındı ve yangın güvenliği, imar ile ruhsatla ilgili eksiklikler tespit edildi.

Kartepe Belediyesi, eksikliklerin giderilmesi için işletmeye süre tanıdı. Süre zarfında istenilen düzenlemelerin tamamlanamaması üzerine Mart 2025 tarihinde mühürleme işlemi uygulanmış; işletmenin yargı yoluna başvurması üzerine mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi ve otel geçici olarak konaklamayı kapattı.

1 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yangınla ilgili eksikliği bulunan yapılara 31 Aralık 2025 tarihine kadar süre tanınmıştı. Sürenin dolmasının ardından Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü tesiste yeniden denetim gerçekleştirdi.

Yapılan son incelemede eksikliklerin giderilmediği tespit edilince, otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi ve belediye ekipleri tarafından tesis mühürlendi. Belediye yetkilileri, otelin faaliyetten men edildiğini bildirdi.

