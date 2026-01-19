Kartepe Yolunda Kış Uyarısı: Sürücülere Kış Lastiği ve Güvenli Sürüş Çağrısı

Belediye ekipleri zirve yolunda bilgilendirme yaptı

Kartepe Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu dağ yolunu kullanan sürücüleri güvenli sürüş konusunda bilgilendirdi.

Kar Arama Kurtarma ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kış turizminin yoğun yaşandığı zirve yolunda saha çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, güzergahı kullanan araç sürücülerine yolun durumu, kış lastiği kullanımının önemi ve kış şartlarında güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi verdi.

Ekipler, sürücülerin herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarak yardımcı oldu ve vatandaşları trafik kurallarına uyma konusunda uyardı.

Belediye yetkilileri, kış sezonu boyunca dağ yolunda devriye faaliyetlerinin aralıksız süreceğini ve muhtemel aksaklıklara müdahale etmek için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti.

