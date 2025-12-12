Kaş'ta Kar Yağışı: Gömbe Akdağ Beyaza Büründü
Yüksek rakımlarda etkili kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Antalya'nın Kaş ilçesinde soğuk havanın etkili olduğu yüksek rakımlı bölgeler kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Antalya ve ilçelerinde Aralık ayında yazdan kalma günler yaşanmaya devam ederken, Kaş ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü.
Yüksek rakımlı bölgelerde havanın soğumasıyla birlikte Gömbe Mahallesi Akdağ mevkii'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge karla kaplandı.
Yaşanan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.
