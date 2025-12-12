DOLAR
Kaş'ta Kar Yağışı: Gömbe Akdağ Beyaza Büründü

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek rakımlı Gömbe Mahallesi Akdağ mevkiinde etkili kar yağışı sonrası bölge beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:16
Yüksek rakımlarda etkili kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Antalya'nın Kaş ilçesinde soğuk havanın etkili olduğu yüksek rakımlı bölgeler kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Antalya ve ilçelerinde Aralık ayında yazdan kalma günler yaşanmaya devam ederken, Kaş ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü.

Yüksek rakımlı bölgelerde havanın soğumasıyla birlikte Gömbe Mahallesi Akdağ mevkii'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge karla kaplandı.

Yaşanan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİNDE SOĞUK HAVANIN ETKİLİ OLDUĞU YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELER KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

