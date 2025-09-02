Kaş'ta Orman Yangını Söndürüldü
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, Çamlıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının henüz bilinmeyen nedenle çıktığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.