Kaş'ta Orman Yangını Söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Çamlıköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:16




Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Çamlıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının henüz bilinmeyen nedenle çıktığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı