Kasık Fıtığı: Laparoskopik Yöntemle Hızlı İyileşme

Op. Dr. Caner Akgül, laparoskopik kasık fıtığı ameliyatının daha küçük kesiler, az ağrı ve hızlı işe dönüş sağladığını; erken tanının tedavi başarısını artırdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:36
VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Caner Akgül, kasık fıtıklarının tanı süreci, belirtiler ve laparoskopik cerrahi uygulamaları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Akgül, fıtığın erken dönemde fark edilmesinin tedavi başarısını artırdığını belirtti.

Belirtiler ve tanı süreci

Op. Dr. Caner Akgül, kasık fıtıklarının çoğunlukla vücudun zorlandığı anlarda kendini gösterdiğini söyledi. Hastaların en sık başvuru nedeni kasık bölgesinde şişlik veya kabarıklık şikayetidir. Bu şişlik; ağır kaldırma, öksürme, hapşırma veya ıkınma gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda belirginleşir ve hasta sırt üstü uzandığında genellikle kaybolur. Bölgedeki yanma, çekilme hissi veya zaman zaman bacağa vuran künt ağrı da tipik belirtiler arasındadır.

Tanı büyük ölçüde deneyimli bir cerrahın yapacağı fizik muayene ile konulur. Muayene sırasında fıtığın türünün (direkt, indirekt veya femoral) ve içeriğinin belirlenmesi cerrahi planlama için kritiktir. Şüpheli vakalarda veya sporcu fıtığı gibi ayırıcı tanı gerektiren durumlarda ultrasonografi veya dinamik MR tetkikleriyle tanı kesinleştirilir.

Amaç: ağrıyı azaltmak ve hayata hızla dönmek

Dr. Akgül, kapalı yöntemlerin hastaya önemli bir konfor sunduğunu vurguladı. Laparoskopi operasyonlarında karın duvarına açılan milimetrik girişlerden kamera ve ince el aletleriyle işlem yapıldığını; bunun sayesinde daha küçük cerrahi kesiler, ameliyat sonrası minimal ağrı ve uygun hasta seçimiyle daha az enfeksiyon ve yara yeri sorunu hedeflendiğini aktardı. Modern teknoloji sayesinde hastalar ameliyattan kısa süre sonra eski konforlarına kavuşabilmektedir.

İyileşme sürecinin 4 temel avantajı

Küçük kesi ve estetik. Büyük ameliyat izleri yerine sadece birkaç milimetrelik deliklerden işlemin tamamlanması.

Minimal ağrı. Kas dokusuna daha az müdahale edilmesi nedeniyle ameliyat sonrası ağrı kesici ihtiyacının azalması.

Erken aktivite. Hastaların genellikle ameliyatla aynı gün ayağa kalkabilmesi ve kısa sürede taburcu olması.

Hızlı iş başı. Özellikle aktif çalışma hayatı olan hastaların 1 hafta gibi kısa bir sürede iş hayatına dönebilmesi.

Fıtık cerrahisi kişiye özel planlanmalı

Op. Dr. Caner Akgül, cerrahide başarının sadece el becerisiyle değil kanıta dayalı tıp prensiplerinin her hastaya özel uygulanmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Günümüzde laparoskopik yöntemlerin, binlerce vaka üzerinde yapılan klinik çalışmalar ve uluslararası kılavuzlar sayesinde altın standart haline geldiğini ifade etti. Dr. Akgül, doğru teknikle yerleştirilen yamalar ve kapalı yöntem cerrahisinin açık cerrahiye göre daha az kronik ağrı, daha düşük enfeksiyon riski ve çok daha hızlı bir iyileşme sunduğunu söyledi ve amaçlarının bilimsel verileri en yüksek teknolojiyle birleştirerek hastaların yaşam kalitesini güvenli şekilde geri kazandırmak olduğunu ekledi.

