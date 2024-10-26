Kasim Ruzgari Hazirliklari ve Küresel Gelismeler

Ticaret Bakanlığı'nın Kasım Tedbirleri

Bakan Ömer Bolat, e-ticaret siteleri üzerinden yapılacak indirimlerin sıkı denetleneceğini açıkladı. "Kasımda vatandaşlarımız dolandırılmamalı, şikayetlerini bu adres üzerinden bildirsinler" dedi.

Adnan Oktar Davasında Müsadere Kararı

Yargıtay, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında 61 aracın ve 16 mülkün müsaderesine karar verdi.

Trafik Güvenliği İçin Büyük Yatırım

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2025 yılına kadar trafik güvenliği için 19 milyar lira harcayacak. 2,100 kilometre otokorkuluk yapılması planlanıyor.

ABD Ekonomisinde Belirsizlikler Devam Ediyor

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin açıklayacağı istihdam verilerine çevrildi. Anketler, Trump ve Harris'in çekişmeli bir yarış sergileyebileceğini gösteriyor.

Altın Fiyatlarında Rekor Artış

Altının onsu bu yıl yaklaşık %33 değer kazanarak 3,000 dolara yöneldi. Bu, son 45 yılın en yüksek yıllık artış oranı.

Dijital Oyun Bağımlılığı Riski

TÜİK verilerine göre, 6-15 yaş grubundaki çocukların %23,4'ü oyun oynamadıklarında mutsuz hissediyor. Prof. Dr. Hakan Türkçapar, bu durumun bağımlılık riski taşımadığını vurguladı.

70 Yıllık Ayakkabı Ustası Veda Ediyor

İstanbul'da 85 yaşındaki İlhami Acar, el yapımı 50 yıllık deri ayakkabılarını satma sürecinde son günlerini yaşıyor. "Yaşım 86'ya geliyor, müşterilerin ellerindeki ayakkabıları bitirmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.