Kassam Tugayları Gazze'de İki Merkava Tankını Hedef Aldı: İsrail Askerlerinden Ölü ve Yaralılar

Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva'da iki Merkava tankını Yasin-105 roketleriyle hedef aldıklarını, İsrail askerlerinden ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 20:19
Kassam Tugayları Gazze'de İki Merkava Tankını Hedef Aldı: İsrail Askerlerinden Ölü ve Yaralılar

Kassam Tugayları Gazze'de İki Merkava Tankını Hedef Aldı

İsrail askerlerinden ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde İsrail ordusuna ait iki tankı hedef aldıklarını ve İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze kentine hava ve kara saldırıları düzenleyen İsrail birliklerinin hedef alındığına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Filistinli direnişçilerin, "İsrail'in iki yıldır işlediği soykırımın yanı sıra Gazze kentini işgal etme, kentteki Filistinlileri göçe zorlamasına karşı mücadelelerini sürdürdüğü" ifade edildi.

İlgili açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde İsrail ordusuna ait iki Merkava tipi tankın Yasin-105 roketleriyle gün içinde hedef alındığı aktarıldı.

Tanklarda bulunan İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
2
Amasya'da Yangın: Taşova Mercimek'te Bin Balya Saman ve Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Muğla Köyceğiz'de Annesini Av Tüfeğiyle Öldüren Oğul Gözaltına Alındı
4
Kastamonu'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
5
Uşak'ta 50 Yıllık Saat Tamircisi Ali Yılmaz 'Yılın Ahisi' Seçildi
6
Macron ve Pezeşkiyan New York'ta Görüştü: Nükleer Gündem ve Tutuklu Fransızlar
7
Tokat'ta 38. Ahilik Haftası'nda 5 Bin Kişiye Ahi Pilavı İkramı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası