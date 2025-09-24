Kassam Tugayları Gazze'de İki Merkava Tankını Hedef Aldı

İsrail askerlerinden ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde İsrail ordusuna ait iki tankı hedef aldıklarını ve İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze kentine hava ve kara saldırıları düzenleyen İsrail birliklerinin hedef alındığına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Filistinli direnişçilerin, "İsrail'in iki yıldır işlediği soykırımın yanı sıra Gazze kentini işgal etme, kentteki Filistinlileri göçe zorlamasına karşı mücadelelerini sürdürdüğü" ifade edildi.

İlgili açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde İsrail ordusuna ait iki Merkava tipi tankın Yasin-105 roketleriyle gün içinde hedef alındığı aktarıldı.

Tanklarda bulunan İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.