Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail Merkava Tankı ve D9 Buldozer Vuruldu

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail tankı ve buldozer hedef alındı

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde ilerleyen bir İsrail tankı ile bir askeri buldozerin hedef alındığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada olayın ayrıntıları paylaşıldı.

Olay

Açıklamaya göre, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nin güneybatısındaki 8. Cadde'de bir İsrail Merkava tankı Yasin 105 füzesi ile, bir D9 askeri buldozer ise Şavaaz patlayıcısı ile vuruldu. Açıklamada, İsrail askerlerinin zayiat verip vermediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. İsrail ordusu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Bağlam ve Etkiler

İsrail ordusu 29 Ağustos'ta Gazze kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış ve kenti “tehlikeli çatışma bölgesi” ilan etmişti. Uluslararası raporlara göre İsrail, Filistinli grupların saldırıları sonucu oluşan kayıplara ilişkin medya organlarına sıkı askeri sansür uyguluyor; bu sansürün kamuoyunda moral bozukluğunu önlemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Kayıplar ve Uluslararası Tepkiler

İsrail ordusunun açıkladığı verilere göre, Gazze'ye yönelik imha savaşının başlangıcından bu yana 900 asker öldü, 6 bin 213 asker yaralandı. Uluslararası Adalet Divanı'nın operasyonları durdurmaya yönelik çağrı ve kararlarını görmezden gelen İsrail, Gazze'de öldürme, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeyi sürdürdüğü eleştirileriyle karşılaşıyor.

Saldırılarda yaklaşık iki yılda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 63 bin 459 Filistinli hayatını kaybetti; 160 bin 256 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, yaşanan kıtlık nedeniyle 124'ü çocuk 339 Filistinli yaşamını yitirdi.