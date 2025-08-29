DOLAR
Kassam Tugayları Gazze’de İsrail Tankı ve 2 Zırhlıyı Hedef Aldı

Kassam Tugayları, Gazze ve Cibaliya'da bir İsrail tankı ve iki zırhlı personel taşıyıcısını hedef aldığını açıkladı; Zeytun’da Eitan zırhlısı Kornet ile vuruldu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:09
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve Cibaliya kentlerinde bir İsrail tankı ve iki zırhlı personel taşıyıcısının hedef alındığını açıkladı.

Kassam’ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile birlikte geçen salı Gazze’nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nin doğusunda İsrail’e ait Eitan tipi bir zırhlı personel taşıyıcısının Kornet tipi güdümlü füze ile doğrudan vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, vurulan araçta yaralanan askerlerin tahliyesi için İsrail helikopterlerinin bölgeye indiği kaydedildi.

Dün ise Cibaliya’nın merkezinde bir Merkava tankı ile iki İsrail zırhlı personel taşıyıcısının Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocakta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 490 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 178 kişi yaşamını yitirdi, 47 bin 449 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 203'e çıktı, yaralıların sayısı da 16 bin 228 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Çorum'da Tırın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
MKE'nin 'Drone Kubbesi' EBU Yaklaşmasıyla Çok Alçak İrtifada Katmanlı Savunma
Muğla'da yangın söndürme uçağı Yatağan'da tarlaya zorunlu iniş yaptı
Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
Paknejad: Snapback ve İran'ın Petrol İhracatı

