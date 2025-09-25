Kassam Tugayları: Gazze'de Merkava Tankını Vurdu, Askeri Kayıplar İddia Edildi

Kassam Tugayları, Gazze'nin Tel el-Hava bölgesinde İsrail'e ait Merkava tankını Yasin-105 roketleriyle vurduklarını, mürettebattan ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 23:34
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Tankını Vurduklarını Açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir tankı vurarak içindeki askerlerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Olayın Ayrıntıları

Tugay, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kara ve hava saldırıları altındaki Gazze kentinin Tel el-Hava bölgesinde bir tankı vurduklarını belirtti.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı ve "Tank mürettebatı askerler öldü ve yaralandı." ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

Resmi Açıklama ve Bağlam

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama gelmedi.

Haberde ayrıca, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdiği ve ordunun 11 Ağustos'ta kenti işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlattığı hatırlatıldı.

