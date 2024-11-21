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Kassam Tugayları: Gazze'nin Kuzeyinde 15 İsrail Askeri Öldürüldü

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’nin kuzeyinde 15 İsrail askerinin öldüğü açıkladı. Saldırılarda 88 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 23:55
Kassam Tugayları: Gazze'nin Kuzeyinde 15 İsrail Askeri Öldürüldü

Kassam Tugayları'ndan Çarpıcı Açıklama

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Halk sağlığını tehdit eden olaylar ve çatışmalar bölgede çaresizliği arttırıyor.

Çatışmaların Detayları

Kassam Tugayları'nın yazılı açıklamasında, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, özellikle Beyt Lahiya kentinde, şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Bu durum, bölgedeki gerilim ve çatışmaların ne denli tırmandığını gözler önüne seriyor.

İsrail Tarafından Sessizlik

İsrail hükümeti, Kassam Tugayları'nın açıklamasına dair henüz bir bilgi paylaşmadı. Gazze'nin kuzeyi, 5 Ekim'den bu yana İsrail ordusu tarafından yoğun saldırı ve kuşatma altında. Bu saldırılar hali hazırda bölgeye yönelik yardım girişlerini de büyük oranda engelliyor.

Çatışmalarda Yaşanan Can Kaybı

Öte yandan, İsrail ordusunun sabaha karşı düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Bu saldırılar, Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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