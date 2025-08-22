Kassam Tugayları: Han Yunus ve Refah'ta İsrail Askerleri ve Araçları Hedef Alındı

Kassam Tugayları Han Yunus ve Refah'ta Hedef Aldıklarını Açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin açıklama

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, güneydeki Morag Koridoru yakınlarındaki değirmen bölgesinde bir grup İsrail askeri ile aracının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Refah'ın batısındaki İsveç köyünün güneyindeki Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerleri ile araçlarının kısa menzilli "Rajum" roketleriyle vurulduğu ifade edildi.

Refah'ın güneybatısındaki bir komuta ve kontrol merkezi ile bir askeri topluluğun da aynı tip roketle bombalandığı kaydedildi.

Can kaybına ilişkin bilgi yok

Kassam Tugayları, bu saldırılarda İsrail ordusu saflarında can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi vermedi.