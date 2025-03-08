Kassam Tugayları'nda Esir Tutulan İsrailli Asker: 'Tek Yol Anlaşmanın İkinci Aşamasına Geçmek'

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından tutulan İsrailli asker Matan Angrest, geri dönmenin tek yolunun esir takası olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 00:07
Kassam Tugayları'nda Esir Tutulan İsrailli Asker: 'Tek Yol Anlaşmanın İkinci Aşamasına Geçmek'

Kassam Tugayları'nda Esir Tutulan Matan Angrest'in Açıklamaları

Gazze'de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir tutulan İsrailli asker Matan Angrest, İsrail'e geri dönmenin yolunu açıkladı. Angrest, bu sürecin yalnızca bir esir takası anlaşması ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Angrest'in İfadesi

Kassam Tugaylarının Telegram hesabında yayımlanan video kaydında Angrest, "Bizi İsrail’e geri döndürecek tek yol esir takası anlaşması ve bunun ikinci aşamasına geçilmesi." şeklinde konuştu.

Esaret Süreci ve Umut

İsrail’in güneyindeki Nahal Oz bölgesinde 7 Ekim 2023'te esir alınan Angrest, takas anlaşmasına dair haberlerin çıkmasıyla ailesine kavuşma umudunun arttığını belirtti. Ancak uzun süredir esaret altında olduklarını vurguladı.

Sesli Çağrı ve Hükümet Eleştirisi

"Ordu, devlet ve hükümet bizi uzun süre esarette bıraktı." diyen Angrest, esirlerin umudunu kaybetmeye başladığını ifade ederek, "Biz sonun ne zaman geleceğini göremiyoruz." dedi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trumpa seslenerek, "Netanyahu ve hükümete etki edebilecek tek kişi sensin, anlaşmanın yapılmasına yardım et." çağrısında bulundu.

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