Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Açık Saldırı: Patlayıcı Kemeriyle Kendini Patlattı

Kassam Tugayları'ndan Tüyler Ürperten Saldırı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir üyesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya Mülteci Kampı'nda patlayıcı yüklü kemerle kendini havaya uçurduğunu duyurdu.

Operasyonun Ayrıntıları

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Karmaşık bir operasyonda, bir mücahidimiz 5 siyonist askerden oluşan bir grup içinde patlayıcı yüklü kemerle kendini havaya uçurdu. Askerlerden bazıları ölürken bazıları yaralandı." ifadesine yer verildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Gelişmeler

Açıklamanın devamında, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde İsrail askerlerini kurtarmaya gelen gruptan iki askerin de hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.