Kassam Tugayları'ndan Sarsıcı Olay: İsrailli Esirler Hedef Alındı

Kassam Tugayları'ndan Gelişmeler

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli esirleri korumak için görevlendirilen iki Kassam üyesinin, bir esiri ateş açarak öldürdüğünü ve iki kadın esiri de ağır yaraladığını bildirdi.

Olayın Ayrıntıları

Ebu Ubeyde, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, yaralı esirlerin hayatta kalması için devam eden çabaların süregeldiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki katliamların sorumluluğunun tamamen İsrail hükümetine ait olduğunu vurguladı.

İsrail'in Tepkisi

İsrail ordusunun sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hamas'ın duyurusuna atıfta bulunuldu. Kassam üyelerinin, iki farklı olayda İsrailli bir esiri öldürme ve iki kadını yaralama eylemi hakkında herhangi bir istihbarat bilgisinin doğrulanmadığı ifade edildi. Konuyla ilgili bir araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

Netanyahu'ya Baskılar Arttı

İsrail güvenlik bürokrasisi, Başbakan Binyamin Netenyahu’ya Gazze’deki esirler için ‘‘zamanın daraldığı’’ uyarısında bulundu. İsrailli esir yakınları, Netenyahu üzerinde artan bir baskı oluşturarak esir takası içeren bir ateşkes anlaşmasına varılması yönünde çağrı yapıyorlar.

Gazetecilerden Yorumlar

Bu gelişmelerin ardından İsrailli gazeteci Barak Ravid, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, güvenlik teşkilatının yöneticilerinin Netenyahu'ya, Gazze’deki esirlerin hayatlarının tehlikede olduğu yönünde uyarılarda bulunduğunu ifade etti. Ravid, Netenyahu'nun gerekli önlemleri almadığını belirtti.