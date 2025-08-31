DOLAR
41,13 0,06%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.559,16 0,04%
BITCOIN
4.486.877,21 0,01%

Kastamonu Ağlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:03
Kastamonu Ağlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kastamonu Ağlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kaza Detayları

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Olay, Ağlı-Seydiler kara yolu Gölceğiz mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 BB 318 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına girerek devrildi. Ardından karşı istikametten gelen, sürücüsü öğrenilemeyen 37 KK 797 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu K. ve Gülşen K. olay yerinde hayatını kaybetti.

A.C. (43), R.K. (30), S.S. (65), E.C.B. (30) ve E.C. (43) adlı yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5...

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5...

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Ağlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı
2
Rudy Giuliani New Hampshire'da Trafik Kazasında Yaralandı
3
El Halil'de Baskın: Batı Şeria'da İsrailliler ve Askerler 6 Kişiyi Yaraladı
4
Bitlis'te 2025 Rütbe Terfi Töreni: Barış Soyal Tuğgeneralliğe Terfi
5
Muğla Milas'ta Balık Avı Sezonu Güllük'te Törenle Başladı
6
TEKNOFEST 2025: Mavi Vatan'ı 175 Bin Kişi Ziyaret Etti
7
Düzce'de Ambulans Şoförü Kenan Alemdar, Terliği Kesilen Çocuğa Ayakkabısını Verdi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta