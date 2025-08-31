Kastamonu Ağlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kaza Detayları

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Olay, Ağlı-Seydiler kara yolu Gölceğiz mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 BB 318 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına girerek devrildi. Ardından karşı istikametten gelen, sürücüsü öğrenilemeyen 37 KK 797 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu K. ve Gülşen K. olay yerinde hayatını kaybetti.

A.C. (43), R.K. (30), S.S. (65), E.C.B. (30) ve E.C. (43) adlı yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.