Kastamonu Azdavay'da Yangın: 6 Samanlık ve Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Azdavay'da çıkan yangında 6 samanlık ile bir otomobil zarar gördü; itfaiye ve Orman İşletme ekipleri müdahale etti, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 20:42
Olay ve müdahale

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Maksut köyü Tabaklı Mahallesi'nde, Sadık Parçal'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 5 samanlık ile çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana daha geniş çapta yayılmadan kontrol altına alındı. Müdahale sonucunda toplam 6 samanlık ile bir otomobil kullanılamaz hale geldi; söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Köy muhtarıyla röportaj

Köy muhtarı İbrahim Parçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada yangının rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdüğünü belirtti. Parçal, "Yangın kontrol altına alındı, soğutma yapılıyor. Ekiplerden Allah razı olsun. Köy kısmında herhangi bir sorun yok. Ormanlık alana da sıçradı. Oralarda yandı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz." dedi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve bölgede soğutma ile güvenlik önlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Önemli: Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyu bilgilendirilecektir.

