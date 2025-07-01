Kastamonu'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kastamonu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla anlamlı bir tören gerçekleştirildi.

Törenin başlangıcında, İnebolu Liman Başkanı Kazım Alpay, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kabotaj Kanunu'nun Önemi Vurgulandı

Alpay, törende yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, Türk deniz yetki alanlarında yalnızca Türk bayraklı gemilerin taşıma ve liman hizmetleri yapmasını sağladığını belirtti. Bu yasayla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki egemenliğinin pekiştirildiğini vurguladı.

“Deniz ticaret filomuz her geçen yıl büyümekte ve filodaki gemilerimiz yenilenmektedir. Uluslararası standartlara uygun gemilerimiz, beyaz listede ve düşük risk grubundayken, bunu sağlayan tersanelerimiz askeri gemiler de dahil olmak üzere çeşitli boyutlarda gemi inşasına katkı sunmaktadır,” dedi.

İnebolu Limanı'nın Tarihi Rolü

Alpay, İnebolu Limanı'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki kritik rolüne de dikkat çekerek, “İnebolu Limanı, ordumuzun ihtiyaç duyduğu malzemelerin taşınmasında büyük öneme sahipti. Gazi Mustafa Kemal Paşa, ‘Gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da’ diyerek bu limanın önemini ifade etmiştir,” dedi.

Ayrıca, 9 Nisan 1924'te TBMM kararıyla İnebolulu kayıkçıların İstiklal Madalyası ile ödüllendirildiğini hatırlattı. Alpay, “Günümüzde herkesin deniz sevgisini ve ilgisini artırmayı, deniz faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygun olmasını sağlamak başlıca hedefimizdir,” şeklinde konuştu.

Dualar ve Suya Çelenk Bırakma Töreni

Katılımcılar, törenin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla denize açılarak şehitler anısına suya çelenk bıraktı. Yapılan dualarla program sona erdi.

Törene; Doğanyurt Kaymakamı ve İnebolu Kaymakam Vekili Halil Affan Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Necmi Mankaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Cihan Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Recep Özbek, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Program kapsamında, İnebolu Liman Başkanı Kazım Alpay tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Program kapsamında, İnebolu Liman Başkanı Kazım Alpay tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.