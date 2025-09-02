DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
47,95 0,55%
ALTIN
4.649,36 -1,47%
BITCOIN
4.551.122,51 -1,7%

Kastamonu'da 2 Orman Yangınına Müdahale Sürüyor; Kastamonu-Karabük Yolu Kapandı

Kastamonu-Karabük sınırındaki 2 orman yangınına karadan ve havadan yoğun müdahale sürüyor; 437 kişi tahliye edildi, kara yolu duman nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 19:08
Kastamonu'da 2 Orman Yangınına Müdahale Sürüyor; Kastamonu-Karabük Yolu Kapandı

Kastamonu'da 2 Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesi sınırlarına taşındı; yangın, Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ve Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'ne ulaştı.

Müdahale ekipleri ve destek

Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı. Yangınlara 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personel ile müdahale ediliyor.

Tahliyeler ve hayvanların korunması

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerinden toplam 437 vatandaş tahliye edildi. Ayrıca 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgelere nakledildi.

Görgü tanıkları ne dedi?

Aziz Okutucu, AA muhabirine, "Bize 100 metre kadar yaklaştı. Çok korktuk, gece sabaha kadar uyumadık. Ha şimdi ha birazdan gelecek diye. İtfaiyenin çalışması neticesinde kurtulabildik, şükür. Şurada yangın vanamız vardı. Bir şey olursa diye oraya hortum bağladık, hazırlıklar yaptık." ifadelerini kullandı.

Hüsniye Okutucu ise, "Önümüzdeki dağda bir anda dumanlar yükseldi. Çok korktuk. 10 dakika sonra itfaiyeler, helikopterler hepsi birden geldi. Bizim de yangın vanamız vardı. Hortumumuzu taktık, hazırlandık. Gece sabaha kadar pencerelerde bekledik, Valizlerimiz merdiven başında hazır. Giyecek kıyafetlerimiz ve kimliklerimiz hazır. Yangın çoğalırsa kimliğimizi alıp çıkarız diye. Allah razı olsun itfaiye ekipleri ve helikopterdekilerden. Çok şükür bugün oldu, kurtulduk sayılır." diye konuştu.

Tahliye edilenlerden Hikmet Esenlikçi, İğdir köyündeki Kur'an kurslarına yerleştirildiklerini belirterek, "Dün yangın bizim köye yaklaştı. Jandarmalar bizi evden çıkarttılar, 'Hayatınız tehlikede' dediler. Kur'an kursuna yerleştirdiler. Dün gece de burada misafir edildik. Bugün de misafiriz. Ne zaman köye gideceğimiz belli değil. Evlerimiz tehlike altında. Buradan çok memnunuz. Bize çok iyi bakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yemeğimiz, çayımız, suyumuz her şeyimiz var. Bizi sağlık ocağına da götürüyorlar, çok ilgileniyorlar. Kızılören köyünde yaşıyorum. Bizim burada yemeğimiz yapılıyor, bize bakıyorlar. Yorganlarımız yeni geldi, rahatımız yerinde. Allah hükümetimizden razı olsun." dedi.

Meral Öztürk ise, "Bize bakıyorlar, Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Semiha Karışan da, "Ben dün Kızılören köyündeydim. Annem evde yalnızdı, alevleri görünce hemen yanına gittim. O anda jandarma geldi, hayvanları kamyonlara doldurdular. Bizi de buraya getirdiler. Buradan da memnunuz, Allah razı olsun. Devletimiz bizi evden aldı, buraya getirdi. Her şeyimiz var. Ama köyümüz tehlike altında. Üç köyümüz de boşaltıldı. Hepimiz tüm akrabalarımızla buradayız." diye konuştu.

Ulaşımda kesinti

Bölgede dünden bu yana devam eden yangının dumanları Kastamonu-Karabük kara yolu'na ulaştı. Yol, yoğun duman nedeniyle sürücülerin dumandan etkilenmemesi ve görüş mesafesinin düşmesi gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kastamonu-Karabük sınırındaki 2 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. ...

Kastamonu-Karabük sınırındaki 2 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kastamonu-Karabük kara yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu-Karabük sınırındaki 2 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. ...

İLGİLİ HABERLER

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da 2 Orman Yangınına Müdahale Sürüyor; Kastamonu-Karabük Yolu Kapandı
2
Siros Adası'ndan 8 Eylül'de Gazze'ye: Küresel Sumud Filosu'na Katılacak Gemi
3
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
4
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın BM Konuşması Filistin'in Gür Sesi Olacak
5
İran: ABD ile Müzakerelere Açığız — Laricani, Washington'un Füze Taleplerini Eleştirdi
6
İngiltere'den uyarı: Vize süresi dolan yabancı öğrenciler sınır dışı edilecek
7
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter