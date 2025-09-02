Kastamonu'da 2 Orman Yangınına Müdahale Sürüyor; Kastamonu-Karabük Yolu Kapandı

Kastamonu'da 2 Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesi sınırlarına taşındı; yangın, Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ve Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'ne ulaştı.

Müdahale ekipleri ve destek

Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı. Yangınlara 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personel ile müdahale ediliyor.

Tahliyeler ve hayvanların korunması

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerinden toplam 437 vatandaş tahliye edildi. Ayrıca 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgelere nakledildi.

Görgü tanıkları ne dedi?

Aziz Okutucu, AA muhabirine, "Bize 100 metre kadar yaklaştı. Çok korktuk, gece sabaha kadar uyumadık. Ha şimdi ha birazdan gelecek diye. İtfaiyenin çalışması neticesinde kurtulabildik, şükür. Şurada yangın vanamız vardı. Bir şey olursa diye oraya hortum bağladık, hazırlıklar yaptık." ifadelerini kullandı.

Hüsniye Okutucu ise, "Önümüzdeki dağda bir anda dumanlar yükseldi. Çok korktuk. 10 dakika sonra itfaiyeler, helikopterler hepsi birden geldi. Bizim de yangın vanamız vardı. Hortumumuzu taktık, hazırlandık. Gece sabaha kadar pencerelerde bekledik, Valizlerimiz merdiven başında hazır. Giyecek kıyafetlerimiz ve kimliklerimiz hazır. Yangın çoğalırsa kimliğimizi alıp çıkarız diye. Allah razı olsun itfaiye ekipleri ve helikopterdekilerden. Çok şükür bugün oldu, kurtulduk sayılır." diye konuştu.

Tahliye edilenlerden Hikmet Esenlikçi, İğdir köyündeki Kur'an kurslarına yerleştirildiklerini belirterek, "Dün yangın bizim köye yaklaştı. Jandarmalar bizi evden çıkarttılar, 'Hayatınız tehlikede' dediler. Kur'an kursuna yerleştirdiler. Dün gece de burada misafir edildik. Bugün de misafiriz. Ne zaman köye gideceğimiz belli değil. Evlerimiz tehlike altında. Buradan çok memnunuz. Bize çok iyi bakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yemeğimiz, çayımız, suyumuz her şeyimiz var. Bizi sağlık ocağına da götürüyorlar, çok ilgileniyorlar. Kızılören köyünde yaşıyorum. Bizim burada yemeğimiz yapılıyor, bize bakıyorlar. Yorganlarımız yeni geldi, rahatımız yerinde. Allah hükümetimizden razı olsun." dedi.

Meral Öztürk ise, "Bize bakıyorlar, Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Semiha Karışan da, "Ben dün Kızılören köyündeydim. Annem evde yalnızdı, alevleri görünce hemen yanına gittim. O anda jandarma geldi, hayvanları kamyonlara doldurdular. Bizi de buraya getirdiler. Buradan da memnunuz, Allah razı olsun. Devletimiz bizi evden aldı, buraya getirdi. Her şeyimiz var. Ama köyümüz tehlike altında. Üç köyümüz de boşaltıldı. Hepimiz tüm akrabalarımızla buradayız." diye konuştu.

Ulaşımda kesinti

Bölgede dünden bu yana devam eden yangının dumanları Kastamonu-Karabük kara yolu'na ulaştı. Yol, yoğun duman nedeniyle sürücülerin dumandan etkilenmemesi ve görüş mesafesinin düşmesi gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kastamonu-Karabük sınırındaki 2 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kastamonu-Karabük kara yolu ulaşıma kapandı